George Simion nu a trecut cu vederea decizia Tribunalului Bucuresti, care a declarat falimentul Euroins. Liderul AUR a atras atentia in privinta lichidatorului judiciar provizoriu numit de instanta. Este vorba despre CITR FILIALA BUCURESTI SPRL, cunoscuta drept Casa de Insolventa Transilvania. Aceasta companie a fost desemnata administrator judiciar si pentru compania City Insurance."Este cel putin ciudat ca in Romania nu s-a gasit un alt lichidator judiciar in afara de vestita Casa de ... citeste toata stirea