George Simion a iesit pe plus, pe finalul zilei, la numarul de parlamentari care i-au devenit colegi de partid. AUR a pierdut un deputat, pe Raluca Maria Borta, si a castigat alti trei, in schimb. Deputatii Daniel Florea, Florica Ica Calota si Dumitru Focsa au anuntat ca vor activa in grupul parlamentar AUR.Deputata Raluca Maria Borta a anuntat ca demisioneaza din AUR, acuzand faptul ca ai sai colegi nu mai reprezinta spiritul partidului. Ea a spus ca lucrurile stau diferit fata de momentul in ... citeste toata stirea