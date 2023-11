Liderul AUR, George Simion, a declarat ca in situatia in care PSD ii invita la guvernare, vor refuza politicos. El considera ca PSD este un partid care ia spaga in portbagaj si ca PNL va avea parte de esec total la alegeri. Acesta spera ca prezenta la vot sa fie ridicata si sa schimbe directia."Ne vom confrunta la alegerile din 2024 cu un bloc care are 25% sau 30%, poate 35%, oamenii acestia care lucreaza la stat. Eu ma astept la un esec total al PNL-ului si, daca prezenta este scazuta in 2024 ... citeste toata stirea