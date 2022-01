George Simion sustine ca nu s-a comis niciun act de violenta cand a intrat in Primaria Timisoarei

Sursa: Jurnalul National Sambata, 15 Ianuarie 2022, ora 05:37 34 citiri

Copresedinte al AUR, George Simion a declarat vineri ca nu s-a comis niciun act de violenta cand a intrat in Primaria Timisoarei, mentionand ca nu a fost "vreun politist local sau vreo alta autoritate" care sa-l intrebe ceva.

"Ce a spus Dominic Fritz (primarul Timisoarei - n.r.) e o minciuna sfruntata. Oamenii aceia nu erau adusi cu autocarul, nu avem nicio legatura cu Noua Dreapta, care avea un protest la jumate de ora dupa. (...) Nu s-a comis niciun act de violenta, noi am intrat in Primaria ...