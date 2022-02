George Simion: "Vladimir Putin este criminal, dar isi iubeste poporul". Ce spune liderul AUR despre inrolarea in armata ucraineana

Sursa: Evenimentul Zilei Miercuri, 16 Februarie 2022, ora 05:43 16 citiri

Liderul AUR a declarat ca Romania trebuie sa recupereze tezaurul si Basarabia si ca liderul de la Moscova este un criminal. "In calitatea mea de demnitar voi face tot ce tine de mine pentru a condamna agresiunea ruseasca asupra unui stat recunoscut de catre ONU si o sa fac lucrul asta in scurt timp, o sa iau masuri alaturi de omologii mei, sunt presedintele Comisiei de prietenie Romania - Polonia.

Putin vrea sa faca crime in continuare. Isi iubeste poporul, ar fi bine sa avem si noi conducatori ...