George Simion, presedintele AUR, a sustinut duminica un discurs in italiana in fata a peste 2.000 de oameni. Acestia au venit la evenimentul organizat de Grupul Identitate si Democratie cu tema "Free Europe! Jobs, security and common sense".La evenimentul din Florenta au participat lideri ai partidelor suveraniste din Uniunea Europeana. Gazda evenimentului a fost Matteo Salvini, presedinte Lega.Cum si-a inceput discursul George SimionGeorge Simion si-a inceput discursul spunand ca "viitorul ... citeste toata stirea