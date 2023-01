George Simion vrea sa schimbe legea adoptiilor

Sursa: Evenimentul Zilei Marti, 03 Ianuarie 2023, ora 05:41 20 citiri

George Simion si alti trei deputati AUR au depus o propunere legislativa in care urmareste modificarea legii adoptiilor. Proiectul de lege initiat de Dumitru Focsa, George Simion, Sorin Muncaciu, Antonio Andrusceac propune modificarea art. 3 lit. a) din Legea nr.273/2004 privind procedura adoptiei.

" a) Cetatenilor romani sau cetatenilor romani cu multipla cetatenie, dupa caz, care au domiciliat in Romania, care au locuit efectiv si continuu pe teritoriul Romaniei in ultimele 6 luni anterioare ...