Fostul edil al municipiului Iasi, Gheorghe Nichita, a fost eliberat conditionat. Nichita a primit cinci ani de inchisoare pentru fapte ce tin de instigare la abuz in serviciu in dosarul "Amanta". Pedeapsa a ispasit-o la Penitenciarul Vaslui.Gheorghe Nichita a fost eliberat conditionatLa iesirea din unitatea de detentie Gheorghe Nichita a precizat ca politica nu-l mai intereseaza, dar va fi in continuare prezent in spatiul public."Politica nu mai vreau sa fac si nu ma mai intereseaza politica,