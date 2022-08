Gorghiu, de Ziua Marinei: Parlamentul va continua sa aiba un rol activ in sustinerea dezvoltarii si modernizarii armatei romane

Presedintele interimar al Senatului Romaniei, Alina Gorghiu, a participat, luni, in portul Constanta, la ceremoniile aniversare dedicate Zilei Marinei Romane, aceasta precizand ca Parlamentul Romaniei va continua sa aiba un rol activ in sustinerea dezvoltarii si modernizarii armatei romane, prin toate instrumentele legislative pe care le are la dispozitie. "Cea de-a 120-a editie a Zilei Marinei Nationale este organizata intr-un moment dificil, atat pentru regiunea Marii Negre, cat si pentru ... citeste toata stirea