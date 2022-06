Grav accident pe Centura Capitalei. Un sofer a murit dupa ce masina sa a fost spulberata la impactul cu o autocisterna. Traficul este blocat VIDEO

Un barbat a murit in aceasta dimineata in urma unui grav accident de circulatie pe Centura Capitalei, la kilometrul 43, in Jilava. Masina victimei a intrat pe contrasens si s-a izbit frontal de o autocisterna. Imaginile transmise de Digi24 de la fata locului arata ca autoturismul a fost distrus in intregime, partea frontala fiind extrem de afectata de impact. Motorul masinii a fost aruncat la mai multi metri."In urma impactului a rezultat decesul conducatorului autoturismului, un barbat, in ... citeste toata stirea