Greenpeace: In loc sa reimpadureasca zonele de campie ale Romaniei, autoritatile vor sa investeasca in producerea artificiala a ploii

Greenpeace Romania acuza, miercuri, autoritatile ca vor sa investeasca in producerea artificiala a ploii, desi asta disturba circuitul apei in natura si produce efecte nedorite, in loc sa reimpadureasca zonele de campie ale Romaniei. "Rezolvam problema de la radacina sau mai aruncam niste chimicale in atmosfera?", au transmis reprezentantii organizatiei. "In loc sa reimpadureasca zonele de campie ale Romaniei, care mai au umbra doar pe 6% din suprafata si se desertifica pe zi ce trece, ... citeste toata stirea