Grindeanu: Cred ca rotativa guvernamentala din mai 2023 se va produce / Ar fi o onoare sa fiu sustinut de colegii mei pentru sefia Camerei

Prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat duminica ca rotativa guvernamentala din mai 2023, care il va avea premier pe presedintele PSD, Marcel Ciolacu, se va produce, acesta fiind punctul sau de vedere. De asemenea, social-democrat sustine ca ar fi o onoare sa fie sustinut de colegi la sefia Camerei Deputatilor dupa rotativa. "Din punctul de vedere al meu, personal, eu cred ca se va se va produce, de ce nu? Noi am avut experimente in care inclusiv eu am facut parte din asemenea ... citeste toata stirea