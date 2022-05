Grindeanu, despre un eventual atac rus in Republica Moldova: Nu cred ca va face acest pas. Moldova este o tara neutra

Vicepremierul Sorin Grindeanu a afirmat ca nu crede ca Federatia Rusa va ataca Republica Moldova, asa cum a anuntat The Times, precizand ca tara vecina are trecuta in Constitutie neutralitatea si modul cum s-a comportat de la debutul conflictului din Ucraina confirma acest lucru. Sorin Grindeanu a fost intrebat, luni, la Antena 3, despre informatia publicata de The Times conform careia Federatia Rusa ar urma sa invadeze Republica Moldova, daca el crede ca se va ajunge in aceasta situatie si ... citeste toata stirea