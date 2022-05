Grindeanu: Romania are nevoie de investitii in infrastructura. Vreau angajati romani pe santiere

Ministrul Transporturilor a declarat in cadrul prezentarii bilantului actualei coalitii de guvernare ca "Romania are nevoie de investitii in infrastructura, mai ales acum, cand exista probleme foarte mari". Ministrul a mai completat ca este nevoie de sustinere pentru firmele romanesti. "Doar impreuna, coordonati, vom reusi sa dezvoltam infrastructura. (...) Romania are nevoie de investitii in infrastructura, mai ales acum, cand ne confruntam cu probleme foarte mari. Trebuie sa sustinem firmele ... citeste toata stirea