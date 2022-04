GRIVITA 53. Primul teatru privat ridicat de la zero in Bucuresti a primit autorizatia de construire

Marti, 19 aprilie, va fi depusa autorizatia de constructie pentru obtinerea fondurilor necesare construirii casei primului teatru privat din Capitala, ridicat in ultimele sapte decenii. Este vorba despre un vis incoltit cu mai bine de doua decenii in urma, dar care a inceput sa capete o forma abia in urma cu sase ani cand initiatoarea proiectului "Grivita 53", regizoarea Chris Simion - Mercurian, s-a decis sa transforme totul in realitate. Ea si-a vandut mostenirea din partea bunicii si a ... citeste toata stirea