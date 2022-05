Grupul tactic NATO se stabileste la Cincu. Sute de militari straini, dislocati in Brasov cu tot cu armamentul de lupta

Grupul de lupta al Aliatilor aflati in tara noastra sub coordonarea Frantei este deja activ la Constanta, dar in iunie centrul de greutate al unitatii formate din 1.000 de militari va fi dispus la Cincu, Brasov, loc considerat ideal si pentru pozitie, pentru ca este in centrul tarii, si pentru exercitii intensive. Colonelul Vincent Minguet, comandantul grupului tactic al prezentei avansate NATO din Romania, a declarat, recent, ca unitatea aliata din tara noastra este deja activa la Constanta, ... citeste toata stirea