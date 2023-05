Premierul Nicolae Ciuca a declarat miercuri, 17 mai, in sedinta guvernului, ca datele din ultimul raport dat publicitatii de Institutul National de Statistica (INS) arata ca inflatia a scazut in primul trimestru la 11,2%. In acest context, Nicolae Ciuca a aratat ca Guvernul va trebui sa continue sa ia masuri si sa faca in asa fel incat obiectivul de inflatie de 10% sa fie atins mai devreme de sfarsitul anului."In ultimul raport prezentat de Institutul National de Statistica (INS), o cifra este ... citeste toata stirea