Guvern: De la inceputul lunii februarie si pana in prezent, au intrat in Romania peste 550.000 de cetateni ucraineni

Guvernul a informat, miercuri, ca din 10 februarie si pana in prezent au intrat in Romania 553.831 de cetateni ucraineni, iar dintre acestia, 4.268 au solicitat o forma de protectie din partea statului roman. De asemenea, tara noastra poate asigura la nivel national aproximativ 400.000 de locuri de cazare pentru refugiati. In ultimele 24 de ore, in Romania au intrat 9.295 cetateni ucraineni, 4.602 direct din Ucraina, 3.279 din Republica Moldova si 1.414 din alte state, arata un comunicat de ... citeste toata stirea