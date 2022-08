Guvernul a aprobat ratificarea Acordului de imprumut cu BIRD privind politici de dezvoltare pentru crestere verde si incluziva

Guvernul a aprobat, miercuri, un proiect de lege privind ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) in valoare de 600 de milioane de euro si a Acordului privind asistenta financiara nerambursabila intre Romania si BIRD in valoare de 24 de milioane de dolari. Dan Carbunaru a aratat ca cele doua acorduri au fost semnate la Bucuresti, pe 19 iulie, in baza aprobarilor anterioare la nivelul Guvernului si al presedintelui ... citeste toata stirea