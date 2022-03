Guvernul a trimis in Ucraina, pana acum, alimente si bunuri de stricta necesitate in valoare de peste 5 milioane de lei

Guvernul Romaniei a trimis in Ucraina, pana in acest moment, ajutoare care constau in echipamente medicale, paturi de spital si medicamente insumand 30 de tone, dar si alimente si alte bunuri de stricta necesitate in valoare de peste 5 milioane de lei. "Medicamente, consumabile medicale, materiale sanitare, truse de urgente si alte materiale de stricta necesitate pentru pacientii din Ucraina, puternic afectati de agresiunea militara, au fost trimise astazi autoritatilor ucrainene. Un nou ... citeste toata stirea