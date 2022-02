Guvernul, anunt de ultim moment: 25.000 de refugiati ucraineni sunt in Romania. VIDEO

Sursa: Evenimentul Zilei Luni, 28 Februarie 2022, ora 05:41 37 citiri

Guvernul, prin vocea purtatorului de cuvant Dan Carbunaru, a anuntat, duminica, noi masuri luate de Romania pentru sprijinirea Ucrainei. Romania va acorda un ajutor in valoare de 3 milioane de euro, constand in combustibil, veste antiglont, casti, munitie, echipamente militare, dar si alimente, apa si medicamente.

Guvernul Romaniei a decis ca, dupa ce in Ucraina a ajuns deja o prima transa de medicamente si echipamente sanitare donate de tara noastra, astazi sa fie transmisa o a doua transa de ...