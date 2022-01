Guvernul anunta investitii de peste 16 miliarde de euro pentru dezvoltarea sectorului energetic al Romaniei

Executivul a analizat luni, in cadrul unei sedinte informale, oportunitatile de finantare in valoare de peste 16 de miliarde de euro, fonduri de care tara noastra va putea beneficia pana in 2030, pentru a-si dezvolta sectorul energetic in tranzitia catre o economie care sa respecte mediul si sa combata efectele schimbarilor climatice, informeaza Guvernul. In cadrul sedintei informale, ministrul Energiei, Virgil Popescu, a prezentat Strategia energetica nationala, Planul National Integrat ... citeste toata stirea