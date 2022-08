Guvernul de la Budapesta inchide robinetul cu bani pentru maghiarii din Transilvania. Fundatiile controlate de unii lideri UMDR, printre beneficiare

Guvernul de la Budapesta va opri finantarea proiectelor din alte tari cu maghiari, inclusiv din zona Transilvaniei, motivul fiind problemele economice interne. In anii trecuti, sute de milioane au plecat doar spre tara noastra, unii trecand prin fundatiile controlate de lideri ai UDMR. Agentia de stat maghiara MTI sustine ca Guvernul Ungariei nu va mai lansa in urmatorii doi ani noi investitii transfrontaliere - in regiunile locuite de maghiari, printre care si Transilvania - deoarece Budapesta ... citeste toata stirea