Guvernul din Muntenegru a cazut din cauza relatiilor sale cu Biserica Sarba

23 August 2022

Cu 50 de voturi pentru si un vot impotriva, parlamentarii au demis guvernul premierului Dritan Abazovic la doar cateva sapatamani dupa ce acesta a semnat un acord care ar fi reglementat pozitia Bisericii Sarbe in Muntenegru, scrie Predrag Milic in Washington Post.

Pentru acest mic stat balcanic cu 620.000 de locuitori, care s-a desprins de vecina sa mai mare, Serbia, in anul 2006, problema este delicata. In Muntenegru, Biserica Ortodoxa Sarba numara cei mai multi enoriasi, dar tara este ...