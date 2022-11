Guvernul Olandei a trimis in Romania o misiune care va inspecta stadiul indeplinirii criteriilor de aderare la Schengen

Joi, 17 Noiembrie 2022, ora 05:41

Guvernul Olandei a trimis in Romania o misiune care urmeaza sa inspecteze stadiul indeplinirii criteriilor de aderare la spatiul Schengen. Expertii olandezi vor ramane in Romania pana la finalul acestei saptamani si vor elabora un raport.

Misiunea olandeza a venit la Bucuresti la invitatia formulata de ministrul de Interne Lucian Bode, in luna octombrie, asa cum a anuntat premierul Nicolae Ciuca. Olanda nu a participat cu experti la misiunea UE de verificare din luna octombrie. Mai mult, ...