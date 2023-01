Guvernul pregateste privatizarea padurilor? Tanczos Barna: O aberatie mai mare nu am auzit

Sursa: Evenimentul Zilei Vineri, 13 Ianuarie 2023, ora 05:35 10 citiri

Sindicalistii din silvicultura au protestat joi in fata Guvernului si au declarat ca autoritatile pregatesc privatizarea padurilor. La scurt timp a venit si reactia Ministrului Mediului, Tanczos Barna (UDMR)

"Daca actul normativ va fi legiferat in forma adoptata de Guvern, toate activitatile comerciale ale regiilor autonome vor trebui organizate in societati pe actiuni sau societati cu raspundere limitata, in termen de trei ani de la data intrarii in vigoare a legii. Una dintre intreprinderile ...