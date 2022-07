Guvernul strange cureaua, dar tot nu ingheata complet angajarile la stat

Bugetele ministerele vor fi reduse cu 10% la viitoarea rectificare. In schimb, desi s-a anuntat ca se ingheata angajarile la stat la 1 iulie, mai multe institutii ale Executivului tot organizeaza concursuri. Liderii Coalitiei au convenit inca de marti, intr-o sedinta cu usile inchise, ca fiecare minister sa aiba bugetul redus cu 10%, astfel incat sa se incadreze in unul dintre demersurile Puterii de a strange cureaua, in conditiile crizei energetice si a celei generate de seceta, care cel mai ... citeste toata stirea