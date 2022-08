Herman Berkovits nu mai e consul onorific al Romaniei in Israel. MAE nu i-a prelungit mandatul medicului considerat "patriot roman si israelian"

Sursa: Evenimentul Zilei Marti, 16 August 2022, ora 05:41 13 citiri

Herman Berkovits, in varsta de 74 de ani, s-a nascut in Romania, la Targu Lapus. El a urmat cursurile Facultatii de Medicina de la Cluj si este medicul personal al fostului prim-ministru israelian Benjamin Netanyahu. Berkovits a detinut functia de consul onorific al Romaniei in Israel pana cand ambasadorul Romaniei in Israel a decis, in urma cu trei zile, ca mandatul sau sa nu mai fie prelungit.

El este si doctor honoris causa. De asemenea, a fost decorat de universitati de medicina recunoscute ...