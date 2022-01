Hoti de Capitala, cu haine de firma, freza facuta si botox. Frate si sora veniti la furat intr-un magazin din Visina VIDEO

Doi tineri din Bucuresti i-au uimit pe oamenii legii, alertati de angajatii unui supermarket din Dambovita, cand au inceput sa scoata zeci de produse de ingrijire personala din geci, din buzunare ascunse. Tinerii, frate si sora, au fost prinsi in flagrant, intr-un supermarket din Visina, Dambovita, in timp ce furau produse de ingrijire personala. Imbracati cu geci de firma, cu buzunare interioare special croite, cei doi indivizi au reusit sa ascunda marfa in valoare de peste 900 de lei. Cei doi ... citeste toata stirea