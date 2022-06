Imaginile care prevesteau tragedia cu patru morti de la Iasi. Soferita de 39 de ani, filmata zburand pe strazile din municipiu VIDEO

Politistii nu au gasit-o acasa pe soferita de 39 de ani, insa, in urma cu putin timp, aceasta din urma s-a predat oamenilor legii. Au aparut primele imagini video din trafic cu femeia de 39 de ani care a provocat accidentul in urma caruia si-au pierdut viata patru muncitori din Iasi.Camerele video montate de Primaria Iasi pe soseaua Pacurari au surprins mai multe imagini cu masina care a produs accidentul cumplit de joi noapte,16 spre 17 iunie. In imagini se poate observa viteza foarte mare cu ... citeste toata stirea