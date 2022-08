Importurile de gaze rusesti destinate Romaniei au fost sistate brusc. Cu cat a scazut nivelul inmagazinarilor si cum arata situatia pentru alte state

Importurile de gaze rusesti destinate pietei interne au fost sistate brusc joi, in Romania intrand in prezent doar gazele de tranzit care ajung in Ungaria, releva date analizate de Profit.ro. Potrivit sursei citate, joi, importurile de gaze rusesti care intrau in Romania din gazoductul TurkStream, prin punctul de interconectare cu Bulgaria, au fost sistate brusc, de la un nivel de 8-9 milioane mc/zi, la unul de 4,8 milioane mc/zi, din care 4,5 milioane mc/zi tranzitand Romania cu destinatia ... citeste toata stirea