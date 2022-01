In caz de conflict militar, Romania e in pericol: De ce nu avem rezervisti voluntari chiar daca Armata i-ar plati sa stea acasa

La 15 ani de la suspendarea serviciului militar obligatoriu, responsabilii din sistemul de aparare sunt tot mai ingrijorati de micsorarea evidenta a rezervei de personal a Ministerului Apararii Nationale (MApN). Astfel, in cativa ani, in cazul unui conflict, MApN nu ar mai avea pe cine mobiliza pentru ca bazinul de rezervisti se micsoreaza accelerat. Asta desi avem peste 9 milioane de cetateni apti pentru serviciul militar. Asa cum a declarat generalul-locotenent in retragere Virgil Balaceanu, ... citeste toata stirea