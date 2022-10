In timp ce alti furnizori sunt in criza de energie, Nuclearelectrica a organizat o licitatie fulger. Cum va fi afectata piata

Nuclearelectrica, companie de stat, a scos la licitatie energie de doar 450 lei/MWh, doar pe propriul site si doar pe o perioada de doua zile, in conditiile in care energia se vinde la 3.000-4.000 lei/MWh pe piata libera, iar statul deconteaza cel mult 1.300 lei/MWh, potrivit Economedia.ro.

Sunt semne de intrebare si in ceea ce priveste conditiile prevazute in licitatie, avand in vedere ca este cerut un nivel mic al datoriilor, desi majoritatea furnizorilor mari de pe piata s-au imprumutat de ...