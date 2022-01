Inca o reforma careia i se pune cruce: interzicerea cumularii pensiei cu salariul de la stat. Ce membri ai Guvernului se bucura de doua venituri

PNL si PSD nu se inteleg pe tema interzicerii cumularii pensiei cu salariul de stat, un prim pas pentru reforma sistemului de pensii, prin lege fiind permisa si ramanerea in munca pana la varsta de 70 de ani, nu pana la 65 de ani. Interzicerea cumulului pensiei cu salariul de la stat si permiterea continuarii activitatii pana la 70 de ani nu figureaza pe agenda comuna a Coalitiei, ca prim pas in reforma sistemului de pensii din Romania, cu toate ca in fostul Executiv al PNL a fost prezentata ca ... citeste toata stirea