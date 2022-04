Incendiu la Spitalul de Urgenta Bagdasar Arseni din Capitala. Nu sunt victime

Un incendiu a avut loc marti dimineata la Spitalul de Urgenta Bagdasar Arseni din Capitala. Nu exista victime. Pompierii au intervenit cu opt autospeciale. Potrivit ministerului Sanatatii, in sectia afectata se aflau opt pacienti, care au fost evacuati in siguranta. UPDATE 7.58 Reactia Ministerului Sanatatii: In aceasta dimineata, putin dupa ora 7, la cladirea noua a UPU din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta Bagdasar Arseni, a izbucnit un incendiu la acoperis.Toti cei 8 pacienti care se ... citeste toata stirea