Incep lucrarile pentru reabilitarea buclei de tramvai de pe Bulevardul Aerogarii din Capitala, proiect estimat la 9,6 milioane de lei

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta, marti, ca incep lucrarile pentru reabilitarea buclei de tramvai de pe Bulevardul Aerogarii, proiect estimat la 9,6 milioane de lei. Primaria Sector 1 contribuie cu 5 milioane de lei. "S-a dat ordinul de incepere a lucrarilor pentru reabilitarea buclei de tramvai de pe Bulevardul Aerogarii. In prima luna se face organizarea de santier si proiectul tehnic, iar in urmatoarele 3 luni se efectueaza lucrarile care constau in modernizarea liniei ... citeste toata stirea