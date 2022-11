Incepe oficial cursa pentru Primaria Sector 2

Sursa: Evenimentul Zilei Vineri, 18 Noiembrie 2022, ora 05:42 24 citiri

Pentru Primaria Sectorului 2, primarul actual inca nu si-a exprimat nici o pozitie oficiala legata de intentia de a mai candida la inca un mandat. In schimb ieri (n.r. in data de 15.11.2022), s-a inregistrat o prima intrare in cursa. Este o intrare-surpriza, un candidat care pana acum nu a detinut nici o functie publica, dar care vine din mediul antreprenorial. Daniel Mihaly este candidatul Aliantei pentru Patrie la Primaria Sector 2, fiind votat de catre membrii sectorului 2 si validat de ...