Incepe razboiul? Ambasadorul Romaniei in SUA trage semnalul: Trebuie sa fim pregatiti

Sursa: Evenimentul Zilei Sambata, 05 Februarie 2022, ora 05:42 32 citiri

Andrei Muraru, ambasadorul Romaniei in SUA, a prezentat pe larg situatia in ceea ce priveste tensiunile de la frontierele dintre Ucraina si Rusia. Oficialul a fost invitat in cadrul unui interviu, unde discutia a pornit de la cateva precizari de ansamblu cu privire la tot ceea ce s-a spus pana acum despre acest context.

SUA au trimis ajutor militar in tara noastra, 1.000 de soldati, in urma unor solicitari facute de catre Guvern. Andrei Muraru a vorbit despre acest eveniment, precizand ca forta ...