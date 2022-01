Incercuirea Ucrainei? Trupe ale Rusiei au intrat in Belarus: Cum sunt pozitionate efectivele rusesti la granita INFOGRAFIE

Belarusul a anuntat marti sosirea in teritoriul sau a unui numar neprecizat de militari rusi, oficial in vederea desfasurarii unor exercitii de "pregatire de lupta", in februarie, justificate prin intensificarea tensiunilor in jurul Ucrainei. "Exercitiile viitoare de pregatire operationala si de lupta au loc din cauza agravarii situatiei politico-militare in lume, cresterii continue a tensiunii in Europa, mai ales la frontiera de vest si de sud a Belarusului", se arata intr-un comunicat al ... citeste toata stirea