Incident in Bucuresti. Un motociclist a injunghiat doua persoane, dupa o sicanare in trafic

Autoritatile judiciare din Bucuresti au deschis un dosar de cercetare penala, dupa o sicanare in trafic. Trei barbati au fost implicati intr-un conflict fizic, doi fiind raniti. "In data de 21 mai 2022, in jurul orei 22. 30, prin apel 112, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia 2 Politie a fost sesizata cu privire la faptul ca 3 barbati sunt implicati intr-un conflict fizic. La fata locului s-au deplasat politisti din cadrul subunitatii mentionate, precum si echipaje de ... citeste toata stirea