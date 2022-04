Incident la Ambasada Rusiei. Procuror: Masina a intrat in poarta, iar dupa, persoana aflata in autoturism a aprins un dispozitiv si s-a produs incendiul

Prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, Bogan Staicu, s-a pronuntat miercuri referitor la incidentul de la Ambasada Rusiei din capitala. El a precizat ca masina a intrat in poarta, iar apoi soferul a aprins un dispozitiv care a provocat incendiul care a dus la carbonizarea sa. In interiorul autoturismului au fost gasite mai multe recipiente cu vopseluri. Ancheta ia in calcul motive personale care au dus la aceste gesturi, excluzand posibilitatea unui atac terorist."Masina ... citeste toata stirea