Incidenta COVID-19 a depasit pragul de 10 la mie in Bucuresti

Incidenta COVID-19 in Bucuresti este in continua crestere. Astazi, 24 ianuarie, a depasit pragul de 10 la mia de locuitori. Potrivit Directiei de Sanatate Publica, rata de incidenta COVID-19 pentru Bucuresti, calculata la 14 zile, a ajuns luni la 10,23 de cazuri la mia de locuitori.In ziua precedenta, irata de infectare era de 9,50 la mie.Pe 12 ianuarie, Capitala a intrat in scenariul rosu, dupa ce a depasit pragul de 3 cazuri la mia de locuitori.Cea mai mare rata de infectare cu SARS-CoV-2 ... citeste toata stirea