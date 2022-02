Incidenta COVID a ajuns la un nou record in Bucuresti

Rata de incidenta COVID-19 calculata la 14 zile pentru Bucuresti este joi de 24,48 cazuri la mia de locuitori, conform Directiei de Sanatate Publica. Aceasta este cea mai mare rata atinsa de la inceputul pandemiei in Capitala. In ziua precedenta, incidenta a fost de 23,16 cazuri la mia de locuitoriRata de incidenta COVID a crescut accentuat de la inceputul acestui an, dupa ce la 1 ianuarie era de 0,72 cazuri la mia de locuitori. Rata de infectare de la 1 ianuarie 2022 03.02.2022 - ora 10:00 - ... citeste toata stirea