Incidenta COVID in Bucuresti continua sa scada. Situatia localitatilor din jurul Capitalei

Incidenta COVID-19 in Bucuresti continua sa scada, ajungand astazi la 30,15 la mia de locuitori. In jurul Capitalei, 19 localitati au in continuare o rata de infectare de peste 20 la mie, cea mai mare incidenta fiind la Otopeni. Rata de infectare in Bucuresti a inceput sa scada de pe 14 februarie. Cea mai mare incidenta a cazurilor COVID a fost de 38,1 si a fost inregistrata pe 13 decembrie.Potrivit datelor publicate de Directia de Sanatate Publica Bucuresti, marti rata de infectare a ajuns la ... citeste toata stirea