Inconstienta criminala si tupeu maxim. Cum forteaza bariera zilnic, in zona Petricani, zeci de soferi. Trei trenuri au intarzieri vineri din aceasta cauza VIDEO

Tupeul si inconstienta unor soferi depasesc orice limita. Zeci de conducatori auto au fost filmati in zona Petricani cum forteaza bariera la trecerea la nivel cu calea ferata, desi semnalele de culoare rosie erau puse in functiune. Unul dintre ei a lovit bratul barierei cu TIR-ul. Imaginile au fost postate de CFR Infrastructura care a anuntat ca le-a transmis mai departe Politiei pentru a lua masuri in aceasta situatie grava. "Zeci de soferi incalca zilnic, in mod constient, regulile de ... citeste toata stirea