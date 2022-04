Informatii pentru o autorecenzare de succes. Peste 2.600.000 de romani au completat formularele INS, doar 10% din chestionare fiind invalidate

Recensamant: 10% din chestionarele completate sunt invalidate. Chestionarele realizate de INS sunt destul de usor de completat, arata statisticile, care au scos in evidenta ca doar un cetatean din zece greseste atunci cand participa la autorecenzare. Recensamantul populatiei este in plina desfasurare, iar specialistii Institutului National de Statistica (INS) sustin ca daca se continua in ritmul actual, este posibil sa ajungem la un grad de autorecenzare de 40%, ceea ce ne-ar situa pe un loc ... citeste toata stirea