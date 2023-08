Sorin Grindeanu spune ca trebuie accelerata implementarea tuturor proiectelor de infrastructura, iar in acest sens va verifica in continuare santierele si nu va ezita sa ia masuri impotriva constructorilor.Grindeanu vrea sanctionarea constructorilor care nu respecta termene din contractInfrastructura de transport din Romania are o importanta strategica! Situatia din Ucraina dovedeste ca fara rutele de transport, navale, feroviare si rutiere romanesti, contextul geopolitic in ansamblu ar fi ... citeste toata stirea