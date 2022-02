Inocenta furata: Cum ar fi ajuns o substanta interzisa in organismul lui Valieva, o fetita de 15 ani

Jocurile Olimpice de Iarna de la Beijing (4-20 februarie) au dat nastere la inca un scandal de dopaj despre care vom auzi mult timp dupa ce evenimentul se va fi incheiat! Pentru ca sportiva din Rusia, Kamila Valieva (15 ani), afland in timpul JO 2022 ca a avut un test pozitiv, a fost lasata sa concureze! Ce-i drept, rezultatele ei raman in stand-by pana cand vom avea un verdict final, in perioada urmatoare. Cum a ajuns insa o sportiva de doar 15 ani sa fie in centrul atentiei, intr-un scandal ... citeste toata stirea