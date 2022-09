Intalnire intre ministrii de externe ai Romaniei si Portugaliei. Razboiul din Ucraina, in centrul discutiilor

Sursa: Evenimentul Zilei Joi, 08 Septembrie 2022, ora 05:40 34 citiri

Cu ocazia intalnirii celor doi ministri de externe a fost semnat "Programul de cooperare intre Guvernul Romaniei si Guvernul Portugaliei in domeniile Limbii, Educatiei, Stiintei, Tehnologiei si Invatamantului Superior, Culturii, Sportului, Tineretului, Mass-media si Turismului".

In acest context, Bogdan Aurescu a tinut sa-i multumeasca lui Joao Gomez Cravinho pentru contributia sa personala la dezvoltarea relatiilor dintre Romania si Republica Portugheza.

El a mai afirmat ca in cadrul ...