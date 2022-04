INTERVIU Comisarul european pentru Mediu: Romania are mari restante pe gunoi, apa, aer, paduri

Comisarul european pentru mediu Virginijus Sinkevicius critica Romania pentru modul lent in care a implementat tara noastra legislatia UE in domeniul mediului, Guvernul fiind solicitat sa remedieze cat mai repede problemele, data limita fiind finalul anului 2022. Comisarul european Virginijus Sinkevicius, responsabil pentru mediu, oceane si pescuit, a fost timp de doua zile in Romania, perioada in care s-a intalnit cu principalii decidenti politici, in special pentru a le transmite ca statul ... citeste toata stirea